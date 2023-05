Luca Calamai ha improntato il proprio editoriale sulla corsa Champions e sul percorso dell’Inter, che è la squadra che “spacca” di più

Nell’editoriale per TMW, Luca Calamai apre una parentesi sul percorso in Champions League compiuto dai nerazzurri, alla difficile chiamata della semifinale contro il Milan:

INTER- «La corsa ai posti Champions sembra simile a quei titoli in Borsa che un giorno vengono fermati per eccesso di rialzo e il giorno successivo bruciano milioni di euro in perdite. In questo momento la squadra più rock è l’Inter. Lautaro spacca. E i nerazzurri stritolano gli avversari grazie a una condizione fisica esplosiva. Lo stesso Lukaku è diventato prezioso. Non per i gol (continua a realizzarne pochi) ma per il lavoro sporco che garantisce. Se il derby di Champions non manda in tilt il pianeta nerazzurro vedo l’Inter insieme al Napoli tra le quattro di Champions»

