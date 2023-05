Rabrizio Ravanelli ha commentato le ultime prestazioni dell’Inter, concentrandosi su chi potrebbe giocare col Milan

In onda su Pressing, Fabrizio Ravanelli parla così dell’Inter, commentando le recenti, brillanti prestazioni dei nerazzurri:

INTER– «Per me contro il Milan giocheranno Lautaro e Dzeko, sanno giocare a calcio insieme e si trovano bene, per me non giocherà Lukaku dall’inizio. L’Inter si è ritrovata, contro la Lazio ha fatto una bella partita e ha meritato la vittoria, affrontare l’Inter ora è problematica per tutte»

L’articolo Ravanelli: «Affrontare l’Inter ora è un problema per tutti» proviene da Inter News 24.

