Stefano Salandin ha detto la sua riguardo la stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, ipotizzando alcuni scenari

A TMW, Stefano Salandin parla così dell’Inter e dell’operato di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, così discusso negli ultimi tempi:

INTER- «Un giorno sali l’altro scendi. Se Inzaghi vince la Champions, la Coppa Italia non sono sicuro, non lo caccia nessuno, magari va via lui così fa vedere. L’Inter ha problemi societari, sono usciti oggi i dati su Suning. Il club è in grossa difficoltà, se io sono Inzaghi e vinco una coppa, arrivo in finale di Champions, mi devo aspettare un mercato devastante se non cambia la società. Fossi in lui andrei via. Non è solo campo purtroppo».

