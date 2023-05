Alessio Tacchinardi, da ex juventino, commenta quanto visto in campo da parte dei bianconeri contro l’Inter

Ai microfoni di gazzetta.it, l’ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi bacchetta la Juventus per la brutta prova disputata contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia:

INTER JUVE– «Con la sua storia e il suo Dna, partite come quella vista nella semifinale di ritorno contro l’Inter sono davvero inaccettabili, mi auguro che la società si sia fatta sentire. Dalle scelte iniziali allo spirito messo in campo la Juve ha toccato uno dei momenti più bassi della stagione. La squadra può anche perdere, ma un conto è uscire sconfitti dopo aver dato tutto, un altro è avere un atteggiamento remissivo, e contro una rivale come l’Inter per giunta»

L’articolo Tacchinardi: «Juve, con l’Inter prestazione inaccettabile, momento basso» proviene da Inter News 24.

