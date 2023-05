Fabio Caressa ha analizzato le strategie dell’Inter messe in campo da Inzaghi, individuando i giocatori chiave del tecnico nerazzurro

Sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa analizza in un video le prestazioni di alcuni giocatori dell’Inter che il telecronista individua come fondamentali per le strategie di Inzaghi:

MKHITARYAN E BARELLA- «Sappiamo che l’armeno è forte, ma non è sottolineata la serietà che mette questo ragazzo. E’ sempre regolare, non ha mai bassi nel corso della stagione a meno che non possa giocare. Ha fatto benissimo quest’anno, gioca bene da mezzala, fa bene l’inserimento e calcia spesso da fermo; in Europa è stato fondamentale per la sua esperienza. Se ne parla meno di altri, ma lui e Nicolò Barella sono giocatori fondamentali per come gioca l’Inter, in vista del derby europeo il centrocampo nerazzurro può fare la differenza»

LAUTARO– «Ha vissuto un momento di difficoltà fisica quando è finita la benzina del Mondiale, lui ha giocato tutte le partite fino alla finale. Questo vuol dire che giocherà o tutte le partite stagionali o tutte meno la finale di Champions. Questa considerazione sull’Inter non viene mai fatta: è difficile giocare 50 partite e più ed essere sempre al massimo».

LUKAKU– «E occhio a Romelu Lukaku: sta tornando in grande condizione e chi è in grande condizione riesce a essere decisivo a più riprese. Non mi sorprenderei di vederlo decisivo da qui a fine anno: sta bene ed è un grande ritorno»

