Il Milan appare più risoluto che mai. Il rossonero ha deluso e il Club apre al suo addio già a gennaio. Ecco cosa è emerso.

Nella serata europea che vedeva il Milan affrontare lo Slovan Bratislava, la squadra italiana si attendeva una prestazione solida che rafforzasse la propria posizione in Champions League. Tuttavia, il risultato non è stato all’altezza delle aspettative, soprattutto per alcuni giocatori che avevano la grande opportunità di dimostrare il proprio valore.

La società dopo la prestazione di ieri sera riflette sul futuro, con la possibilità di un cambio di passo molto forte già a gennaio. Il Milan, in realtà, stava già valutando questa opportunità che, dopo ieri sera, diventa sempre più concreta.

Dalla vittoria all’addio il Milan

Il Milan vince in Champions League e questo dovrebbe essere sufficiente a rendere tutti felici ma, nei fatti, non è proprio così. L’avversario dei rossoneri non era dei più temibili e l’aver incassato due reti rende il resoconto della serata decisamente meno felice sia per Fonseca che per la società. I tre punti, quelli che contavano, sono stati conquistati ma è mancato tutto il resto: la prestazione solida e sicura. Proprio in questo contesto potrebbe materializzarsi un addio eccellente tra le file rossonere, magari accelerando le operazioni già per gennaio, Il giocatore si è decisamente giocato male la sua chance di tenersi il Milan e il suo addio appare più imminente che mai.

Chance sprecata e addio al Milan

Da oltre due mesi, Calabria attendeva il suo momento per dimostrare al tecnico Paulo Fonseca di essere all’altezza della maglia da titolare. In questa occasione, Fonseca ha deciso di dargli fiducia, schierandolo dal primo minuto nella sfida europea. Tuttavia, la prestazione offerta dal giocatore non ha rispecchiato le aspettative, gettando ombre sul suo futuro nel club rossonero. Il momento chiave per Calabria si è verificato all’origine del primo gol subito dal Milan: il difensore, anziché mantenere la posizione o arretrare, ha scelto di accorciare i tempi su un avversario, lasciando così scoperto un importante varco difensivo. Questo errore si è tradotto in un’amara delusione per il capo della difesa milanista, tanto che al 74° minuto Fonseca ha optato per la sua sostituzione con Emerson Royal, chiudendo così in anticipo la partita per Calabria. La prestazione non convincente – scrive Milanlive.it – ha avuto ripercussioni significative sul futuro di Calabria con il Milan. Con il rinnovo del contratto in sospeso, il giocatore e il suo entourage stanno valutando altre opzioni, tra cui spunta l’interesse di Roma e Galatasaray. La deludente serata europea potrebbe avere quindi accelerato un possibile addio al Milan, con la squadra pronta a valutare offerte nell’ordine di 2-3 milioni di euro per il calciatore già a gennaio.

Davide Calabria

La natura delle difficoltà incontrate dal Milan

Nonostante si trattasse di un avversario tecnicamente inferiore, il Milan ha sofferto notevolmente, concedendo ben due reti a una squadra che fino a quel momento aveva raccolto solo zero punti in classifica Champions. Le colpe di tale performance non impeccabile sono state attribuite non tanto a problemi tattici, quanto piuttosto a errori individuali, come sottolineato dallo stesso Fonseca al termine dell’incontro.

LEGGI ANCHE Colpo a sorpresa del Milan, “prenotato” il bianconero: si parla già di cifre

Leggi l’articolo completo Chance sprecata e addio al Milan sempre più vicino: Club pronto a cederlo già a gennaio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG