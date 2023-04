Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani di Champions League

PAROLE – «Possiamo riuscirci, ma dobbiamo fare le cose per bene senza pensare di poter segnare quattro gol ancora prima di aver messo il primo. Il Real Madrid è il re di questa competizione, possiamo solo provare a lasciar loro meno spazi dell’andata. Non siamo stati abbastanza bravi nelle situazioni decisive, abbiamo dato troppo spazio a Vinicius, bisogna migliorare come squadra. Rimonta Speriamo di riuscire a coinvolgere tutti i nostri tifosi domani, abbiamo bisogno di un’atmosfera incredibile per passare il turno».

