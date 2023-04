Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Real Madrid

PAROLE – «Abbiamo giocatori giovani e grandi campioni. È un grande palcoscenico e dobbiamo giocare al massimo livello. È una competizione speciale e per me è una grande opportunità. Messaggio ai giocatori? Il calcio non ha memoria. Devono dimenticare quello che è successo l’anno scorso, c’è sempre una nuova opportunità. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, non sull’anno scorso. Il Real è favorito ma ci sarà grande pressione».

