Pioli a MilanTV: «Partita da analizzare bene». Le parole del tecnico rossonero nel post partita di Chelsea Milan

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV nel post partita del match di Champions League tra Milan e Chelsea. Ecco le parole del tecnico rossonero:

GARA – «Abbiamo fatto poco pur non cominciando male la gara. Abbiamo commesso troppi errori, abbiamo concesso troppi spazi e ripartenze ai nostri avversari. Poi la partita è diventata difficile.»

ERRORI – «Ci sono state situazioni dove cui potevamo essere più aggressivi. Credo che stasera non abbiamo palleggiato bene e c’erano le possibilità di farlo. La pressione del Chelsea non era così forte e continua. Abbiamo cercato la profondità quando non c’era, quando cerchi troppo la profondità va a finire che ti allunghi tanto e questo non ci ha permesso di essere una squadra compatta in entrambe le fasi.»

DIFESA A TRE – «In questo momento abbiamo qualche rotazione in meno soprattutto sulla corsia di destra ci sta di provare qualcos’altro. Mi è sembrato il momento giusto per farlo, poi vedremo in futuro»

JUVENTUS – «Dovremo analizzare bene questa partita con il Chelsea e capire perché non ci sono uscite determinate situazioni che sono alla nostra portata. Adesso dovremo avere grande concentrazione per il prossimo impegno che è molto importante per il nostro campionato, sapremo affrontarla bene.»

