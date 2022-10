Chelsea Milan Primavera 0-1 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la terza giornata di Youth League

Il Milan Primavera sfida il Chelsea nella terza giornata di UEFA Youth League. I rossoneri vogliono difendere il primo posto nel girone E conquistato grazie al pareggio contro il Salisburgo e la vittoria contro la Dinamo Zagabria. Segui qui il live del match.

Chelsea Milan Primavera 0-1 LIVE: la cronaca del match

1‘ – Si parte a Cobham.

4‘ – Brivido in difesa con Nava che sbaglia un rinvio servendo Idowu, bravo Bartesaghi a chiudere in area.

7‘ – Grande pressione in questo avvio per i Blues, che ci provano ancora con Idowu da fuori. Blocca Nava dopo una deviazione.

10′ GOOOOL MILAN! – Calcio di punizione da posizione laterale di Chaka Traorè che sorprende Curd sul primo palo. Il portiere respinge e sul pallone vagante arriva Simic che ribadisce in rete.

20‘ – Milan che ha preso il centro del ring dopo il vantaggio. I rossoneri gestiscono palla con fiducia e pressano alto durante l’impostazione dei Blues.

29‘ – Brutto pallone perso nella propria metà campo del Milan, palla che arriva a Bell che viene anticipato al momento del tiro in area da Simic.

33‘ – Altra grande occasione per il Chelsea che comincia a prendere campo. Ancora Bell, che da dentro l’area approfitta di una scivolata di Marshage per recuperare palla e calciare da posizione laterale. Salva tutto Nava.

36′ ZEROLI! – Da calcio di punizione sulla zona di calcio d’angolo da destra, il centrocampista va vicino al gol con una girata in area su cross di Traorè.

40‘ – Colpo di testa di Acheampong da calcio d’angolo, palla che sfiora il palo.

41′ OCCASIONE MILAN! – Azione personale di Chaka Traorè che si prende gioco di Sturge, andandogli via con un doppio passo. Arrivato davanti al portiere, da posizione defilata, tenta di sorprenderlo sul primo palo centrandolo in pieno.

45‘ – Palo del Chelsea, tremano i rossoneri. Grandissima giocata di Idowu sulla destra, che con un dribbling va via a Bartesaghi e crossa in mezzo per l’inserimento di McMahon che di testa centra il palo.

FINE PRIMO TEMPO – Milan in vantaggio a Cobham.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Chelsea Milan Primavera 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ Simic

CHELSEA (4-3-3): Curd; Acheampong, Hughes, Akomeah, Sturge; Dyer, Tauriainen, McMahon; Mendel-Idowu, Soonsup-Bell, Castledine. A disp.: Merrick, Murray-Campbell, Silcott-Duberry, Boniface, Golding, George, Runham. All. Brand.

MILAN (4-3-3): Nava; Bartesaghi, Paloschi, Simic, Bakoune; Zereoli, Marshage, Eletu; El Hilali, Mangiameli, Traorè. A disp.: Torriani, Bozzolan, Alesi, Pluvio, Stalmach, Parmiggiani, Longhi. All. Abate

ARBITRO: Cesar Soto Grado

ASSISTENTI: Alvarez Fernandez – Alonso Lopez

AMMONITI:

