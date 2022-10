Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia del match contro il Salisburgo: le sue dichiarazioni

Graham Potter, in conferenza, ha parlato alla vigilia del match tra il suo Chelsea e il Salisburgo.

LE PAROLE – «Ci aspettiamo un’altra partita difficile domani sera, non vediamo l’ora di scendere in campo. Vincere e chiudere da primi sarebbe bello. Koulibaly? Non è grave ma domani non ci sarà. Speriamo possa tornare tra mercoledì e giovedì. Sterling? A dare di più deve essere la squadra, va migliorato il gioco offensivo così che i singoli possano fare meglio».

L’articolo Chelsea, Potter: «Vogliamo vincere. Koulibaly? Ecco come sta» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG