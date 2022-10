Al Mapei Stadium, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Mapei Stadium, Sassuolo e Verona si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Sassuolo Verona 2-1 MOVIOLA

1′ – È iniziata la partita del Mapei Stadium.

2′ – GOL VERONA – Hellas in vantaggio. Manovra sulla sinistra, Ceccherini mette al centro per Henry che si strattona con Ayhan e non sembra toccare il pallone ma il suo movimento spiazza Consigli e il pallone si infila beffardamente all’angolino. La Lega ha assegnato il gol a Ceccherini.

3′ Occasione Verona – Hellas a un passo dal raddoppio. Tameze serve Piccoli sul secondo palo che per poco, in scivolata, non trova lo 0-2.

8′ Chance Verona – Ancora gli ospiti, stavolta con Piccoli che impegna Consigli con una conclusione potente ma centrale.

13′ Occasione Sassuolo – Risposta dei neroverdi con Pinamonti che trova Laurientè solo in area. Il francese invece di calciare controlla il pallone e Ceccherini, con uno strepitoso intervento difensivo, toglie il pallone dalla disponibilità dell’ex Lorient.

26′ Punizione Sassuolo – Laurientè prova a pescare le torri neroverdi in area ma la difesa del Verona fa buona guardia e spazza via.

32′ Gol Laurientè – Palla in profondità di Obiang per Laurientè che punta e salta netto Hien, entra in area e con il destro a giro trova l’1-1: palla che bacia il palo e si infila alle spalle dell’incolpevole Montipò.

35′ Tiro Thorstvedt – Ripartenza Sassuolo con D’Andrea che allarga a sinistra per Thorstvedt, il norvegese rientra sul mancino e calcia: tiro centrale bloccato a terra da Montipò.

41′ Gol annullato – Kallon si muove bene in area e serve Veloso al limite: conclusione precisa del portoghese che trova il gol ma l’arbitro annulla per fuoriogioco del classe 2001. Tutto confermato dal VAR.

45+2 – FINE PRIMO TEMPO

46′ – INIZIO SECONDO TEMPO

55′ Doppia occasione Frattesi – Inserimento del centrocampista neroverde che, servito da D’Andrea va alla conclusione dall’interno dell’area ma Faraoni allontana. Sul prosieguo palla rasoterra per un altro inserimento di Frattesi nel cuore dell’area ma Gunter mette in angolo.

57′ Ripartenza Sassuolo – Recupero alto di Frattesi che serve Laurientè. Il francese vede e serve il centrocampista, che si era prontamente inserito in area ma Faraoni gli dice di no.

63′ Palo Toljan – Inserimento a fari spenti del terzino neroverde che da pochi passi colpisce il palo alla sinistra di Montipò.

64′ Rischio Erlic – Rischia un clamoroso autogol, che avrebbe aperto Mai Dire Gol se ancora fosse in onda, Martin Erlic. Il croato va a rinviare il pallone ma se lo butta involontariamente sul volto e per poco non beffa Consigli.

69′ Tripla occasione Verona – Ancora una volta un rimpallo in area, stavolta con Frattesi, che colpisce involontariamente la traversa, Lasagna di testa trova il miracolo di Consigli e sulla ribattuta Faraoni spara alto da pochi passi, graziando i neroverdi.

74′ – Gol del Sassuolo – Grande azione di Traore sulla sinistra che arriva sul fondo e serve Frattesi che si inserisce con i tempi giusti superando Montipò con un piattone destro preciso.

80′ Occasione Lopez – Spunto di Kyriakopoulos che se ne va sulla sinistra e trova Maxime Lopez solo al limite dell’area: controllo e destro strozzato che termina sul fondo.

88′ Occasione Pinamonti – Prima chance per il centravanti su sponda di Emil Ceide: bella girata di prima e palla fuori di poco.

89′ Tiro Lasagna – Ci prova l’attaccante con un sinistro improvviso dal limite dell’area: Consigli c’è.

Migliore in campo: Laurientè a fine primo tempo PAGELLE

Sassuolo Verona 2-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 2′ Ceccherini (V); 32′ Laurientè, 74′ Frattesi (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ayhan, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang (61′ Maxime Lopez), Thorstvedt; D’Andrea (61′ Traore), Pinamonti, Lauriente (71′ Ceide). In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Rogerio, Henrique, Harroui, Alvarez, Antiste, Traorè, Lopez, Tressoldi. Allenatore: Alessio Dionisi

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ceccherini (67′ Magnani), Hien, Gunter; Faraoni, Veloso (67′ Sulemana), Tameze, Depaoli; Verdi (84′ Djuric); Piccoli (30′ Kallon), Henry (67′ Lasagna). In panchina: Chiesa, Berardi, Perilli, Hongla, Djuric, Terracciano, Dawidowicz, Praszelik, Cabal. Allenatore: Salvatore Bocchetti

ARBITRO: Alberto Santoro della sezione di Messina

NOTE: AMMONITI: Ceccherini, Faraoni (V); Erlic (S)

