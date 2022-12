Christian Pulisic apre ad un possibile addio a gennaio al Chelsea: «Nel calcio non puoi mai sapere come vanno le cose»

Christian Pulisic non chiude le porte ad un addio al Chelsea nei prossimi mesi. Di seguito le parole dell’americano, ai microfoni del Daily Mail.

LE PAROLE – «Sono pronto per l’altra parte della stagione ma nel calcio non puoi mai sapere come vanno le cose. Tutto può succedere, vedremo cosa mi riserverà il futuro».

L’articolo Chelsea, Pulisic apre all’addio: «Vedremo cosa mi riserverà il futuro» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG