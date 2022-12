Dopo l’amichevole vinta contro l’Arsenal, la Juventus affronterà ancora altri due impegni prima della ripresa del campionato.

Dopo l’amichevole vinta contro l’Arsenal, la Juventus sta per definire altre due amichevoli. Da giocare nel campetto della Continassa: giovedì 22 dicembre alle 14.00 contro il Rijeka (squadra croata) e venerdì 30 alle 14.30 contro lo Standard Liegi (squadra belga).

Federico Pastorello, l’agente di Arthur, a TMW parla così della situazione del suo assistito: “Al 100% resta al Liverpool fino a giugno. Per quanto riguarda la prossima stagione finisce quella in corso e poi vediamo: non c’è un vero e proprio diritto di riscatto però ovviamente continuando Allegri alla Juve ci sarà da trovare una soluzione. Quindi, nel momento in cui il Liverpool volesse rinnovare il prestito o fare un’offerta, secondo me troverebbe terreno fertile“.

