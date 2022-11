Il Chelsea ha scelto il rinforzo per la difesa del futuro e risponde al nome di Gvardiol: nelle prossime settimane i Blues torneranno all’attacco

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, gli inglesi potrebbero tornare alla carica dopo il no del Lipsia agli 80 milioni offerti in estate. L’idea è quella di portarlo al Chelsea nella prossima estate, ma le trattative inizieranno sicuramente a gennaio per bruciare la concorrenza del Psg su tutte.

L’articolo Chelsea, si lavora per Gvardiol: le ultime proviene da Calcio News 24.

