Il Chelsea batte il primo grande colpo del calciomercato di gennaio. Ufficiale l’acquisto del centrale ormai ex Monaco

Il Chelsea batte il primo grande colpo del calciomercato di gennaio. E’ ufficiale, infatti, l’acquisto di Benoit Badiashile dal Monaco. Ecco il comunicato dei blues.

COMUNICATO – Benoit Badiashile ha completato un trasferimento definitivo al Chelsea dall’AS Monaco, firmando un contratto di sette anni e mezzo allo Stamford Bridge. Il difensore centrale è stato titolare in Ligue 1 nelle ultime cinque stagioni e recentemente ha esordito in prima squadra con la Francia, dopo aver rappresentato i Bleus fin dall’Under 16. Nonostante compia solo 22 anni a marzo, Badiashile vanta già una significativa esperienza nel massimo campionato francese e in Europa, dove ha giocato in Champions League ed Europa League con il Monaco, collezionando fino ad oggi quasi 150 presenze in tutte le competizioni.

L’articolo Chelsea, ufficiale l’acquisto di Badiashile dal Monaco: il comunicato proviene da Calcio News 24.

