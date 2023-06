Ziyech ai saluti con il Chelsea: Cristiano Ronaldo pronto ad accogliere l’esterno dei marocchini in Arabia Saudita

Hakim Ziyech potrebbe presto lasciare il Chelsea, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, per unirsi all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il club londinese è pronto a lasciar andare il marocchino come parte della ricostruzione della squadra, così come Aubameyang. Anche per il gabonese la destinazione potrebbe essere il campionato arabo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG