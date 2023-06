Le trattative tra Inter e Cagliari per il riscatto di Raoul Bellanova stanno procedendo, ma il Torino è pronto a fare la sua mossa

Inter e Cagliari si sono accordate per un incontro fissato la prossima settimana per discutere della permanenza in nerazzurro di Raoul Bellanova.

Nonostante i nerazzurri abbiano fatto presente di non poter esercitare il diritto di riscatto con la clausola a 7 milioni, il ds del Cagliari ha dichiarato che non ci saranno problemi.

Il Torino, tuttavia, ha fatto la sua offerta per l’esterno: la palla ora andrà a lui, che prenderà una decisione dopo l’europeo Under21.

