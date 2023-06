Hakan Calhanoglu ha rilasciato una dichiarazione dopo la vittoria al cardiopalma della Turchia con la Lettonia

Dopo la vittoria in extremis per 3-2 contro la Lettonia, l’interista Hakan Calhanoglu si rivolge così ai compagni di squadra:

LE PAROLE– «Grazie a Dio abbiamo vinto, ma non sono contento. Abbiamo dovuto soffrire fino all’ultimo, nonostante la superiorità numerica, Queste partite sono sempre difficili per noi per qualche motivo. Non ci sono alibi, avremmo dovuto giocare meglio. Porto su di me la responsabilità di essere capitano. Quando giochiamo male, lo dico chiaro. Dovremmo vincere più facilmente. Siamo contenti di aver vinto, ma dobbiamo poter permettere al pubblico di guardare la partita in modo più tranquillo. Dobbiamo giocare in modo più intelligente e stabile. Oa speriamo di portare a casa il successo lunedì contro il Galles»

Le dichiarazioni sono state raccolte da TRT Sport.

