Manuel Lazzari potrebbe presto salutare la Lazio, concentrata sulle cessioni: l’Inter valuta il nuovo innesto per Inzaghi

In ottica calciomercato, L’Inter tiene d’occhio tutti i movimenti in uscita in Serie A.

Uno di questi potrebbe essere Manuel Lazzari, che la Lazio potrebbe salutare per far fronte alla necessità delle cessioni.

Dopo il riscatto di Francesco Acerbi, i rapporti tra nerazzurri e biancocelesti non potrebbero essere migliori: dato il loro interesse per Zanotti, il giocatore sarebbe la contropartita giusta per portare a Milano Lazzari.

L’articolo Lazzari, ritorno di fiamma con Inzaghi? L’Inter ci pensa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG