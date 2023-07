Cherki incanta con la Francia: gol da favola per l’ex obiettivo Juve agli Europei Under 21 contro l’Ucraina – VIDEO

Il gol da favola di Cherki in Francia Ucraina, quarto di finale degli Europei Under 21, è diventato subito virale sui social.

Con una finta ne ha mandati al bar due Il giovane più imprevedibile di tutto il panorama Europeo Destro o sinistro può fare ciò che vuole Talento puro https://t.co/Hz7cBY6dDc — 𝐌𝐚𝐫𝐤 (@xMarkness__) July 2, 2023

Il numero 10 transalpino, in passato accostato anche alla Juve in chiave mercato, ha ricevuto palla da destra nella zona centrale dell’area e con una finta di corpo ha superato due avversari prima di insaccare in rete col mancino.

