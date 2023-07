Chiesa Juve, addio o rinnovo? La volontà dell’esterno su cui c’è l’interesse di Aston Villa, Liverpool e Newcastle

Chiesa non vuole lasciare la Juve, ma al contempo vuole essere protagonista nel calcio che conta, visto che si trova nel pieno della sua maturità.

Come spiegato dal giornalista Giovanni Albanese in un video pubblicato su You Tube, sono le due strade percorribili per l’esterno. Visto che il suo contratto è in scadenza nel 2025, la Juve se vuole cederlo deve iniziare ad ascoltare le offerte da questa sessione di mercato. Altrimenti dovrà rinnovargli il contratto e dargli un ruolo centrale nel nuovo ciclo.

Su Chiesa c’è l’interesse dell’Aston Villa (ma lui non è convinto), del Liverpool (Klopp è un suo grande estimatore) e del Newcastle (potrebbe muoversi subito dopo aver chiuso con Tonali).

