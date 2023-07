Weah Juve: l’impatto dell’acquisto dal Lille sul bilancio del club. Tutte le cifre dopo l’ufficializzazione del colpo

La Juve ieri ha ufficializzato il colpo Weah dal Lille a titolo definitivo per 11,3 milioni (bonus inclusi) più eventuali 2,1 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi e/o condizioni, con il giocatore che ha firmato un contratto di 5 anni.

Il sito di Calcio e Finanza ha spiegato che impatto avranno sul bilancio della Juve le cifre spese per Weah. L’americano avrà una bassa quota di ammortamento (2,06 milioni) che potrà arrivare, nel tempo, alla sopracitata cifra di 2,1 milioni. A questo importo va sommato lo stipendio di Weah che dovrebbe percepire 2 milioni netti. Al lordo, considerando il Decreto Crescita, sarebbe 2,62 milioni. L’impatto a bilancio per la prossima stagione sarà quindi di 4,68 milioni per la Juve.

The post Weah Juve: l’impatto dell’acquisto sul bilancio del club. Tutte le cifre appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG