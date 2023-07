Oggi è stata ufficializzata la lista delle convocate dell’Italia femminile per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda e tra loro ci sono ben nove giocatrici della Juventus Women.

Bianconere going to Australia and New Zealand !

Our ladies who will represent the Azzurre at the World Cup

• Girelli

• Salvai

• Lenzini

• Boattin pic.twitter.com/Y5YYiw4YsD

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 2, 2023