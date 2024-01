Chi è Carlos Jonas Alcaraz: alla scoperta del centrocampista argentino, neo acquisto della Juventus sul mercato

Nel giro di poche ore la dirigenza della Juve ha chiuso il centrocampista cercato negli ultimi giorni di calciomercato invernale. Il nuovo volto in casa bianconera sarà Carlos Alcaraz, nome a sorpresa in arrivo dal Southampton, club di Championship (Serie B inglese). Il calciatore ha già completato con successo le visite mediche a Londra. Nelle prossime ore è attesa la firma sul nuovo contratto con il club bianconero, l’arrivo a Torino è invece previsto per la giornata di domani. L’affare è andato in porto sulla base di un prestito oneroso a 3,2 milioni di sterline (circa 3,7 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato a 42 milioni di sterline (circa 49 milioni di euro). Ecco chi è Carlos Alcaraz, andiamo alla scoperta del talento argentino.

Alcaraz per rinforzare il centrocampo di Allegri: alla scoperta dell’argentino in arrivo alla Juve

Carlos Jonas Alcaraz è nato il 30 novembre 2002 a La Plata. Il suo club argentino è il Racing Club de Avellaneda, dove ha mosso i suoi primi passi dalle giovanili fino alla Prima Squadra. Una lunga militanza che va dal 2017, quindi dall’età di 15 anni, fino al 2022 con la cessione in Premier League. A portarlo in Europa è il Southampton, che nell’anno della retrocessione in Championship ha sborsato ben 13 milioni di euro. L’impatto in Premier è subito positivo: Alcaraz ha chiuso la scorsa stagione con 4 gol e 2 assist nei suoi primi mesi inglesi, rimanendo al Southampton nonostante la retrocessione. Nella prima parte di stagione ha collezionato 26 presenze, condite da 4 gol e 3 assist. Fino alla chiamata della Juve e di Giuntoli, che lo seguiva già da diversi anni.

Alcaraz è un “tuttocampista”, un vero e proprio jolly in grado di ricoprire tutte le posizioni del centrocampo grazie alla sua duttilità. Il 21enne è stato impiegato sia da centrale che da mezz’ala, ed in qualche occasione è stato addirittura spostato in attacco come prima punta. L’argentino ha ottimi tempi di inserimento e fiuto del gol, oltre ad una buona tecnica e corsa e sostanza in mezzo al campo. Il classe 2002 è considerato già pronto per la Juve in quanto proveniente dai ritmi e dall’intensità dei campionati inglesi, e rappresenterà fin da subito un importante jolly per Allegri. La palla passa ora al campo.

