Piero Chiambretti, noto tifoso del Napoli, con un linguaggio colorito ha parlato del match tra Juve e Inter di domenica

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Piero Chiambretti parla così di Juve-Inter in ottica scudetto.

LE PAROLE- «Per chi tifo per la vittoria dello scudetto? Io dopo il Torino sono da tanti anni tifoso del Napoli, che ovviamente mi ha un po’ deluso. Quindi non so se ce la potrà fare. È banale dirlo ma l’Inter lo sappiamo che è la squadra più forte di tutte. Quindi dovrebbe vincere la più forte, ma non è detto perché il corto muso e il grande culo possono aiutare anche la Juventus. Vinca il migliore. Mi piacerebbe il bis del Napoli per una questione di simpatia però credo che alla fine lo scudetto rimane tra Milano e Torino, sponda Juventus».

