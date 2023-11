L’ex calciatore bianconero Domenico Marocchino si è espresso a proposito dell’imminente match tra Juve e Inter, per la 13^ di Serie A

Sulle frequenze di TMW Radio, l’ex bianconero Domenico Marocchino parla così di Juve e Inter, chiamate a giocarsi un derby d’Italia più caldo che mai.

JUVE E INTER– «Non è detto che se giochi contro una squadra che non è alla tua altezza vinci. Anzi, puoi andare in difficoltà, perché non riesci a capire come reagirà. Questo può essere un piccolo vantaggio per la Juventus. Il reparto difensivo però è quello che balla di più. Se la può giocare per questo la Juventus»

THURAM- «Quando ho visto Thuram giocare, ho detto peccato. È forte di quadricipite, vuol dire che quando parte è esplosivo, intelligente in ogni zona del campo o quasi. Un altro giocatore che mi piace tanto è Zirkzee»

L’articolo Marocchino: «La Juve ha un piccolo vantaggio contro l’Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG