Maurizio Compagnoni si è espresso a tre giorni dal big match tra Juve e Inter, parlando del momento delle due squadre

Direttamente da Sky Sport, Maurizio Compagnoni dice la sua sull’imminente e infuocato derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter.

LE PAROLE– «Sicuramente la Juventus ha bisogno che Vlahovic faccia 15 gol per puntare allo Scudetto. Non è una partita qualunque, è uno scontro diretto con l’Inter e la sconfitta sarebbe gravissima per i bianconeri. Finirebbero a 5 punti di distanza. Questa gara è troppo importante, credo che giocherà Kean perché Vlahovic non è al 100%»

