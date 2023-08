Umberto Chiariello, giornalista di fede napoletana, nel parlare di Natan ha tirato in ballo anche Pulisic e Loftus-Cheek

Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Umberto Chiariello ha tirato in ballo anche Loftus-Cheek e Pulisic, nuovi acquisti del Milan. Le sue parole.

Voi parlate di SCOMMESSA su Natan, ed è giusto.

Poi chi la giudica male e chi aspetta con fiducia.

Ma Lukaku a 30 anni x Vlahovic dopo 3 anni che non fa nulla di buono non è una scommessa

E Pulisic e Loftus-Cheek che facevano panchina al Chelsea che sono?

E Sommer x Onana — Umberto Chiariello (@Chiariello_CS) August 6, 2023

