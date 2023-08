Fabio Ravezzani, giornalista, ha scritto questo messaggio riguarda anche il calciomercato del Milan. Le sue parole

Quando vedo un nome nuovo accostato a Milan, Inter o Juve, cerco subito stagioni passate e gol. Per un centrocampista segnare almeno 3-4 reti a campionato è fondamentale. Idem per un difensore (in attacco sui calci d’angolo) è essenziale arrivare a 2-3. Altrimenti sono mediocri. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 6, 2023

