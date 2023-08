In casa Bologna stop per il difensore Jhon Lucumì, in dubbio per l’esordio in Serie A contro il Milan. Le ultime

Brutte notizie per il Bologna in vista dell’esordio di campionato in Serie A contro il Milan. Nell’ultima amichevole Lucumì è stato sostituito per infortunio.

Sul sito del club si legge che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni

The post Bologna Milan: Thiago Motta perde un titolare per la sfida ai rossoneri? appeared first on Milan News 24.

