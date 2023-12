Chiellini a sorpresa: «Bergomi è stato un punto di riferimento per me». Le parole dell’ex capitano della Juve

Chiellini attraverso un videomessaggio pubblicato da Sky Sport ha fatto una rivelazione su Beppe Bergomi, ex leggenda storica dell’Inter.

Queste le parole dell’ex capitano della Juve sull’attuale opinionista e commentatore tecnico dell’emittente satellitare che nel 1982 si laureò campione del mondo con l’Italia.

LE PAROLE – «Bergomi è stato un punto di riferimento per me. E lo è stato per tanti giovani italiani».

The post Chiellini a sorpresa: «Bergomi è stato un punto di riferimento per me» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG