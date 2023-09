Chiellini eguagliato da un altro difensore italiano: il suo primato resisteva da tredici anni. Ecco chi ha raggiunto Giorgio

La doppietta di Luca Ranieri, nel pareggio ottenuto dalla Fiorentina in trasferta contro il Genk in Conference League, ha permesso al difensore viola di eguagliare Giorgio Chiellini.

L’ex capitano della Juventus, era stato l’ultimo difensore a realizzare una doppietta in una gara valevole per le coppe europee. Chiellini aveva realizzato due reti nella sfida contro il Lech Poznac del 16 settembre 2010, valevole per l’Europa League.

