Chiellini, parla il procuratore dell’ex capitano della Juventus: le dichiarazioni di Davide Lippi. Ecco cosa ha detto

Davide Lippi, a tmw, ha concesso un’intervista. Ecco cosa ha detto il procuratore, tra gli altri, di Giorgio Chiellini.

SCUDETTO JUVE – «Lotta scudetto? Sì, me lo aspettavo. Non avrà la rosa più forte del campionato ma è comunque competitiva. E quando Allegri ha a disposizione gruppi così, anche con dei giovani, sa sempre tirare fuori il meglio. Sono concreti, hanno un reparto offensivo ben strutturato. E quest’anno hanno fatto un grande acquisto, il direttore Giuntoli. Sta entrando nel meccanismo, vedrete che nei prossimi 5 anni inciderà tantissimo. Hanno reso concreta la squadra, con Allegri: non è il miglior calcio d’Italia, ma incontrarli è sempre molto difficile».

CHIELLINI – «È un fenomeno! Pazzesco… Ha quasi quarant’anni e ha raggiunto per l’ennesima volta la finale della sua conference in MLS. Campione assoluto, per me rappresenta e ha rappresentato la perfezione dell’atleta e dell’uomo. Ancora detta legge e gioca in maniera incredibile. Ovunque. Hanno fatto la semifinale sul sintetico di Seattle, non il massimo per il suo ginocchio, ma ha guidato tutti. Uno come Giorgio migliora e fa migliorare tutto ciò che è intorno a lui».

