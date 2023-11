Allegri via dalla Juve a fine stagione? Arriva la risposta UFFICIALE dell’allenatore bianconero: ecco cosa succede

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha così risposto alle voci su un suo possibile addio alla Juve a fine stagione che stanno circolando nelle ultime ore.

FUTURO – «Di solito verso questi periodi si parla sempre del futuro mio. Io ho un contratto con la Juve fino al 2025, stiamo lavorando per il futuro del club dei prossimi anni. Ho parlato con i nuovi dirigenti, ci vado molto d’accordo, sia con Scanavino che con la proprietà, con il direttore Giuntoli e Manna. C’è una buona armonia per creare un futuro importante. Una cosa che ho imparato quando sono arrivato nel 2014 è che alla Juve passano uomini ma rimane il DNA della Juve. Bisogna stare zitti, tenere il profilo basso e lavorare. Il resto non conta niente. Con la nuova dirigenza stiamo lavorando per avere un futuro non solo immediato».

