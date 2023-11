Monza Juve: fiducia a Nicolussi Caviglia se Locatelli non ce la fa Cosa pensa Allegri sul centrocampista già titolare con l’Inter

Nicolussi Caviglia potrebbe giocare titolare contro il Monza dopo aver già giocato un’ora di Juve Inter al posto di Locatelli. Ad annunciarlo è stato Allegri in conferenza stampa.

SE LOCATELLI NON CE LA FA CHI GIOCA – «Oggi dovrò vedere l’allenamento, se Locatelli ce la fa, farò valutazioni su Nicolussi Caviglia che ha fatto una partita importante, ma era tanto che non giocava. Dovrò valutare, altrimenti troveremo una soluzione e in qualche modo faremo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI MONZA JUVENTUS

The post Monza Juve: fiducia a Nicolussi Caviglia se Locatelli non ce la fa Cosa pensa Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG