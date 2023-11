Chiesa e Vlahovic confermati titolari in Juve Monza Allegri in conferenza stampa: «C’è una cosa che ho detto alla squadra»

Allegri in conferenza stampa di presentazione di Monza Juve è uscito allo scoperto sulla scelta di schierare di nuovo Chiesa e Vlahovic titolari in attacco.

CHIESA E VLAHOVIC TITOLARI – «Hanno fatto una buona prestazione ma gli altri stanno anche bene. C’è stato un momento in cui giocava Kean, in cui giocava Milik, domenica scorsa han giocato Chiesa e Vlahovic. L’ho detto anche ai giocatori un po’ di tempo fa: quest’anno abbiamo l’obiettivo di tornare in Champions, ci sono momenti in cui alcuni giocheranno meno. Giusto essere arrabbiati, ma per il bene di tutti e dei singoli dobbiamo tornare a giocare la Champions l’anno prossimo. Ogni tanto mi viene in mente Perin che quest’anno gioca meno, ed è un portiere che ha raggiunto un livello molto alto. Dentro lo spogliatoio è comunque molto importante, sempre di sostegno, sempre propositivo, perché l’obiettivo di tutti è che la Juve torni a giocare l’anno prossimo di martedì o mercoledì».

