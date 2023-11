Conferenza stampa Palladino: «La Juve è completa, gioca un calcio difficile da scardinare». Le dichiarazioni dell’allenatore del Monza

Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Juve in programma domani sera all’U Power Stadium.

L’ESORDIO CON VITTORIA CONTRO LA JUVE – «Dal mio esordio contro la Juventus è passato un anno molto intenso. Non voglio parlare del mio percorso ma del nostro percorso, la crescita della società e dei calciatori è continua. Devo dire che tutto ciò mi gratifica molto».

LA PARTITA DI DOMANI – «Affrontiamo una squadra molto forte. Mi auguro che lo stadio ci possa dare una mano importante. Tra il Monza e la Juventus ci sono grandi differenze ma il calcio è bello anche per questo. E noi vogliamo restare imbattuti in casa».

I PUNTI DI FORZA DELLA JUVE DI ALLEGRI – «Ho visto Juventus- Inter e l’ho studiata. La Juventus quest’anno è più solida, loro sono in salute e sarà molto difficile affrontarli. Io ho avuto la fortuna di giocare in quel club e conosco molto bene il DNA della società e anche dello stesso allenatore. Loro sono una squadra completa e giocano un calcio difficile da scardinare. Ringrazio Allegri per le belle parole che ha avuto nei miei confronti, l’ho conosciuto e c’è un bellissimo rapporto con lui».

FUTURO ALLA JUVE – «Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato. L’anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c’è una crescita ancora in corso con questo club»

CAPITOLO INFORTUNATI – «Armando Izzo sta lavorando in maniera differenziata e le risposte sono buone ma ci vuole tempo. Vignato non sarà ancora convocato mentre Franco Carboni è rientrato».

