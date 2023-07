Giorgio Chiellini, difensore dei Los Angeles FC, ha chiesto scusa a Riqui Puig dopo averlo chiamato “Payaso”. Le dichiarazioni

PAROLE – «Voglio chiudere questo capitolo. Mi scuso con Riqui per aver detto certe parole pubblicamente; ho parlato con lui nel parcheggio e credo che abbia mancato di rispetto a uno dei nostri giovani. Ma mi piace come giocatore e dobbiamo chiuderla, bisogna concentrarsi solo sulla prossima partita. Non c’è bisogno di intensificare questa rivalità».

