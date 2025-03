Chiellini verso un nuovo ruolo alla Juventus? Cosa cambia per Giuntoli

Giorgio Chiellini potrebbe assumere un nuovo ruolo alla Juventus, avvicinandosi all’area sportiva. I dettagli.

Dopo una carriera straordinaria in bianconero, Giorgio Chiellini ha intrapreso un percorso dirigenziale che lo ha portato a lavorare nell’area business del club. Da mesi affianca Maurizio Scanavino e collabora con Francesco Calvo, occupandosi delle relazioni istituzionali e acquisendo esperienza nella gestione aziendale. Tuttavia, il suo futuro potrebbe presto prendere una direzione diversa, più vicina al campo, là dove ha sempre dato il meglio di sé.

La Juventus, in un momento di transizione e riorganizzazione, sembra intenzionata a riportare una figura forte all’interno dell’area sportiva, una presenza capace di fare da ponte tra la squadra e la dirigenza. Chiellini appare come il candidato perfetto per questo ruolo, non solo per la sua conoscenza dell’ambiente, ma anche per il rispetto che gode all’interno della società e tra i tifosi.

Quale sarà il suo ruolo?

Negli ultimi anni, la Juventus ha avvertito l’assenza di un uomo capace di rappresentare il club a tutti i livelli, come fece in passato Pavel Nedved. L’ex Pallone d’Oro era un punto di riferimento per la squadra, un tramite tra giocatori, allenatore e dirigenza. Chiellini potrebbe raccogliere questa eredità, diventando il nuovo uomo di fiducia della società in un periodo delicato per il club.

Il suo ingresso in un ruolo più operativo non intaccherebbe il potere decisionale di Cristiano Giuntoli, che resterebbe il principale responsabile dell’area tecnica. Tuttavia, la presenza di Chiellini potrebbe portare un equilibrio fondamentale, soprattutto nella gestione delle dinamiche interne e nel mantenere alta la coesione tra le diverse anime della Juventus.

L’impatto su Giuntoli e sulla Juventus

Se confermato, questo nuovo ruolo permetterebbe a Giuntoli di lavorare con maggiore serenità, senza essere sempre in prima linea nelle comunicazioni e nella gestione delle tensioni. L’ex dirigente del Napoli potrebbe così concentrarsi sulle strategie di mercato e sulla ricostruzione della squadra, lasciando a Chiellini il compito di fare da scudo mediatico e istituzionale.

Ma perché solo ora? La risposta è che Chiellini inizialmente non aveva considerato questa ipotesi. Il suo attuale incarico gli garantisce una certa stabilità e lo tiene lontano dalle pressioni dell’ambiente sportivo. Tuttavia, la necessità di una figura forte all’interno della Juventus potrebbe spingerlo a cambiare idea.

La decisione non è ancora ufficiale, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro dell’ex capitano bianconero e per gli equilibri della Juventus.