Juventus 2025-2026, la formazione con Mancini allenatore

Come potrebbe presentarsi la Juventus nella stagione 2025-2026 sotto una possibile guida di Roberto Mancini, analizzando la formazione.

Con l’avvicinarsi della stagione 2025-2026, la Juventus potrebbe affrontare un nuovo capitolo sotto la guida di Roberto Mancini in caso di esonero di Thiago Motta. Dopo l’esperienza con l’Arabia Saudita, conclusasi nell’ottobre 2024

Mancini è alla ricerca di una nuova sfida, e la panchina bianconera rappresenterebbe un’opportunità ideale per entrambe le parti.

L’approccio tattico di Mancini

Conosciuto per la sua flessibilità tattica, Mancini ha spesso adottato il modulo 4-3-3, privilegiando un gioco offensivo e posizionale. Questo sistema prevede una difesa a quattro, un centrocampo a tre con un regista e due mezzali, e un tridente d’attacco composto da due esterni e una punta centrale. L’obiettivo è controllare il possesso palla, creare superiorità numerica sulle fasce e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti.

Possibile formazione della Juventus 2025-2026

Considerando l’attuale rosa e le potenziali mosse di mercato, ecco come potrebbe schierarsi la Juventus sotto la guida di Mancini:

Portiere: Michele Di Gregorio

Michele Di Gregorio Difensori: Pierre Kalulu (terzino destro), Federico Gatti e Bremer (centrali), Andrea Cambiaso (terzino sinistro)

Pierre Kalulu (terzino destro), Federico Gatti e Bremer (centrali), Andrea Cambiaso (terzino sinistro) Centrocampisti: Manuel Locatelli (regista), Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners (mezzali)

Manuel Locatelli (regista), Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners (mezzali) Attaccanti: Francisco Conceição (ala destra), Randal Kolo Muani (centravanti), Kenan Yildiz (ala sinistra).

Alternative per ruolo:

Portiere: Mattia Perin

Mattia Perin Difensori centrali: Kelly, Renato Veiga

Kelly, Renato Veiga Terzini: Juan Cabal, Savona e Weah

Juan Cabal, Savona e Weah Centrocampisti: Douglas Luiz, Adzic, McKennie e Miretti (di rientro da Genoa).

Douglas Luiz, Adzic, McKennie e Miretti (di rientro da Genoa). Attaccanti: Dušan Vlahović, Arkadiusz Milik, Mbangula e Nico Gonzalez.

Strategie di mercato e giovani promesse

L’arrivo di Mancini potrebbe influenzare le strategie di mercato della Juventus. Il tecnico potrebbe richiedere l’acquisto di giocatori adatti al suo stile di gioco, come esterni offensivi rapidi e difensori abili nell’impostazione. Inoltre, Mancini ha una comprovata esperienza nella valorizzazione dei giovani talenti, il che potrebbe favorire l’inserimento in prima squadra di prospetti emergenti dal vivaio bianconero.

L’eventuale approdo di Roberto Mancini sulla panchina della Juventus per la stagione 2025-2026 rappresenterebbe una combinazione di esperienza e innovazione. La sua filosofia di gioco potrebbe riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo, valorizzando al contempo i talenti presenti in rosa e quelli in arrivo dal settore giovanile. Da sottolineare che al momento si parla solo di ipotesi remote, Thiago Motta al momento rimane saldamente al comando della Juve nonostante la brutta sconfitta contro l’Empoli.