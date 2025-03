Clamoroso Juventus: Agnelli rivuole la Juventus. Tifosi scatenati

La Juventus potrebbe essere alla vigilia di una svolta epocale. Trattative segrete, alleanze sorprendenti e un nome clamoroso in panchina.

Voci sempre più insistenti indicano un possibile ritorno di Andrea Agnelli alla guida della Juventus. L’ex presidente, che ha lasciato il club nel novembre 2022 a seguito delle note vicende giudiziarie, potrebbe essere al lavoro per riprendere in mano il destino della società bianconera.

Secondo Enrico Testa, ex caporedattore di Raisport e attuale collaboratore de La Stampa, sarebbe in corso una trattativa per l’acquisizione del club, che segnerebbe una svolta epocale nella storia recente della Juventus.

Il ritorno di Andrea Agnelli

Andrea Agnelli non ha mai nascosto il suo legame profondo con la Juventus e il desiderio di riportarla ai vertici. Si ipotizza che stia cercando di acquisire il club per sottrarlo alla gestione della holding Exor, attualmente sotto il controllo del cugino John Elkann. Questa mossa risponderebbe alla necessità di un nuovo progetto gestionale e sportivo che possa rilanciare il club dopo anni turbolenti.

Chi lo supporta e la trattativa

Per concretizzare questo obiettivo, Agnelli starebbe ricevendo il supporto di un fondo di investimento. Tra i nomi emersi spicca quello della Red Bull, già attiva nel mondo del calcio con diverse squadre europee.

La trattativa, secondo quanto si dice, sarebbe in corso da diversi mesi, con l’attuale presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, coinvolto nei colloqui. La possibilità di una cessione da parte di Elkann deriverebbe dalla volontà di concentrarsi su altre attività, anche alla luce della complessa situazione economica che ha colpito il club negli ultimi anni.

Scelta di livello per la panchina

Per la rinascita della Juventus, Agnelli avrebbe già individuato un profilo di grande caratura: Jurgen Klopp. L’ex allenatore del Liverpool, oggi coinvolto in un progetto calcistico globale con Red Bull, potrebbe essere la figura chiave per guidare la squadra in una nuova fase di crescita. Il suo stile di gioco, la sua esperienza internazionale e la sua capacità di motivare i giocatori potrebbero rappresentare la spinta necessaria per riportare la Juventus a competere ai massimi livelli.

Con una stagione travagliata alle spalle e la recente sconfitta pesante contro l’Atalanta (0-4 in casa), i tifosi si interrogano su quale possa essere il futuro del club. Il possibile ritorno di Agnelli e l’arrivo di Klopp potrebbero segnare un nuovo capitolo nella storia della Juventus, tra speranza e ambizione.