Chiesa a Sky: «Anno difficile, ora penso solo alle vacanze. Juve? La prossima stagione…». Le parole dell’esterno bianconero

Federico Chiesa ha parlato a Sky Sport dopo Olanda-Italia. Le parole dell’attaccante juventino.

RISULTATO – Sono molto contento per il gol e per la squadra, forse meritavamo di più ma ci siamo giocati questa partita e l’abbiamo fatto nel migliore dei modi.

VECCHIA E NUOVA GUARDIA – Noi siamo pronti, l’abbiamo dimostrato in questi anni. In Italia il talento c’è, va solo sfruttato. Mancini in questi anni ha avuto il coraggio di convocare tanti ragazzi, Zaniolo fu convocato quando ancora non aveva esordito in Serie A.

RISCATTO CON L’ITALIA E CON LA JUVE – Sono contento di come ho finito, per me è stato un anno difficile. Ora penso solo alle vacanze, poi dalla prossima stagione inizierò la preparazione già dal ritiro estivo e sono molto felice di questo.

