Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport al seguito dell‘Italia, dall’Olimpico di Roma è intervenuto sul ritorno da titolare di Chiesa per la partita contro la Macedonia del Nord.

DI STEFANO – «Chiesa torna dal primo minuto dopo 2 anni. Spesso si è parlato di lui in termini di assenze e talento. Fa la differenza, fa gol, la Juve si è accorta che quando è in condizione strappa perché ha una cifra tecnico-tattica superiore agli altri. Spalletti l’ha definito il fuoriclasse, lui e Donnarumma hanno qualcosa in più degli altri. Vanno utilizzati il suo talento e la sua classe»

