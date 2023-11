Szczesny non riposa: giocherà dall’inizio Polonia Repubblica Ceca. Ufficiale la scelta sul portiere della Juve

Szczesny non riposa nemmeno con la Polonia e giocherà dall’inizio la partita contro la Repubblica Ceca valida per la qualificazione ad Euro 2024. E’ ufficiale la scelta di formazione che vede il portiere della Juve titolare.

Presente pure Zielinski del Napoli, accostato in queste settimane ai bianconeri in chiave mercato. L’assente di lusso è Milik che, a sorpresa, non è stato nemmeno convocato dal Ct Probierz.

