In casa Juve c’è un attacco da rilanciare: da Chiesa a Vlahovic, perchè non rischiare con il tridente?

«Eravamo bassi e fermi ad aspettarli, quando è così è difficile ripartire con la palla e nel secondo tempo, quando li abbiamo pressati alti, infatti, abbiamo creato occasioni». Parole ripetute a più riprese da Rabiot, che dopo la sconfitta contro la Lazio ha sottolineato in più occasioni come la Juve avesse bisogno di attaccare la squadra di Sarri, anzichè lasciarle il controllo del pallone aspettando che potesse accadere qualcosa in difesa. E proprio da qui arriva inevitabilmente una domanda che il popolo bianconero si pone da tempo: perchè non rischiare prima il tridente offensivo? Con l‘ingresso di Chiesa e una spinta decisamente maggiore, nel secondo tempo la squadra di Landucci ha seriamente messo in difficoltà gli avversari, rischiando a più riprese di riaprire una gara che i capitolini avevano amministrato per una quarantina di minuti buoni.

Una ventata d’aria fresca, che potrebbe essere utile anche a chi, come Dusan Vlahovic, fatica da ormai diverso tempo nel trovare la porta, mentre a Firenze, con un trio offensivo, il serbo era riuscito ad esaltarsi, tanto da meritare la chiamata a Torino nel gennaio 2022. Sempre a Roma, ma contro i giallorossi, stessa storia: la Juve aspetta la squadra di Mourinho, prende gol e poi va all’attacco, dove solamente i pali le avevano negato un pareggio più che meritato. Se parliamo di moduli, vista l’assenza di terzini veri e propri, si potrebbe osare con un 3-4-3, con il terzetto difensivo ormai collaudato e senza rinunciare alla corsa avanti e indietro di un faticatore come Kostic, ormai sempre più fondamentale ma allo stesso tempo anche spompato dall’averle giocate tutte (e in quel caso il 4-3-3 verrebbe in aiuto). Ovviamente sono solo numeri, che ad Allegri neanche piaceranno, ma una svolta del genere (o allegrata se preferite), in un finale di stagione dove tutto è ancora in bilico, potrebbe rappresentare una mossa interessante anche in vista dell’anno che verrà.

