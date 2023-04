Vlahovic disattiva il profilo social: c’è un precedente per l’attaccante della Juve che fece un gesto simile nel 2020

Come ormai noto Dusan Vlahovic ha deciso di disattivare il suo account Instagram all’indomani della sconfitta della Juventus con la Lazio, caratterizzata da una prestazione molto negativa a livello personale.

Il serbo fece un gesto simile, quando vestiva ancora la maglia della Fiorentina, decidendo di cancellare tutte le foto dopo una gara con l’Inter del 2020 per per 4-3. In quell’occasione Vlahovic fu il protagonista negativo della serata, fallendo prima una clamorosa palla gol sul punteggio di 3-2 a favore della Fiorentina e poi sbagliando la marcatura sulla rete decisiva di D’Ambrosio.

