Guardalà: «La Juventus non ruba l’occhio, ora può cambiare per favorire Chiesa». Il commento del giornalista

Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, commenta così la sconfitta della Juventus contro la Lazio.

Le sue parole: «La Juve nelle ultime 9 ne ha vinte 7 e perse 2, visto il ritardo dei 15 punti di penalizzazione appena perde la situazione torna ad essere compromessa. Oggi sarebbe andata a 4 punti vincendo. Una squadra che non ruba l’occhio, si è svegliata dopo il gol di Milinkovic. Nella ripresa era entrata meglio, ha reagito però ci sono tanti però come l’ennesima prestazione di Vlahovic deludente, le situazioni tattiche sono una ventata d’aria fresca, cambiare al 4-3-3 per favorire Chiesa».

