Chiesa è uscito tra i fischi del Franchi al minuto 68 di Fiorentina Juve per lasciare spazio a Milik. L’attaccante, al momento del ritorno in panchina, è stato però accolto da un abbraccio protettivo di Allegri.

Per Chiesa prima in assoluto da ex contro la viola non è andata bene, visto che ha avuto pochissime possibilità di rendersi pericoloso.

