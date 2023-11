Chiesa: «Gioia immensa, qualche mese fa sembrava impossibile e avevamo tutti contro». Le parole dell’attaccante

A Rai Sport, Chiesa ha commentato la qualificazione dell’Italia ad Euro 2024. Le parole dell’attaccante della Juve.

CHIESA – «Sembrava Chiesa contro l’Ucraina, è mancato solo il gol? Sì, ma sono felicissimo per questa qualificazione, qualche mese fa sembrava impossibile e avevamo tutti contro. Devo fare i complimenti all’Ucraina perché ha fatto davvero una grande partita. Importante tornare all’Europeo dopo l’assenza dal Mondiale? Sì. Era molto importante per noi, per i tifosi e per tutto il calcio italiano. La sconfitta contro la Macedonia del Nord l’ho vissuta da casa e ha fatto malissimo da tifoso. Oggi posso dire che da tifoso è una gioia immensa andare a giocarci un Europeo da campioni in carica».

